Мбаппе забил свой второй гол в матче с «Лиллем»

Сегодня, 21 августа, в рамках 3-го тура французской Лиги 1 проходит встреча «Лилля» и «ПСЖ». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.



«ПСЖ» прорвался по левому флангу, бразилец Неймар отдал точную передачу на Килиана Мбаппе, и француз точно пробил низом по воротам – 6:1. Ранее Мбаппе успел отличиться уже на восьмой секунде матча, когда после розыгрыша с центра поля Лионель Месси отправил форварда один на один с голкипером, и парижанин не промахнулся.

«ПСЖ» после прошедших двух туров имеет в активе шесть набранных очков. В прошлых турах парижане разгромили «Клермон» со счётом 5:0, а также уверенно переиграли «Монпелье» — 5:2. «Лилль» смог набрать четыре очка, он был сильнее «Осера», переиграв его со счётом 4:1, а также на выезде разделил очки с «Нантом» — 1:1.