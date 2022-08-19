«ПСЖ» и «Марсель» могут быть наказаны за нарушение финансового фэйр-плей

Французские «ПСЖ» и «Марсель» могут быть наказаны со стороны УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей. Как сообщает издание L'Équipe, оба клуба будут вынуждены исправить своё экономическое положение в течение трёх ближайших лет, иначе в отношении команд применят строгие санкции.



По сведениям журналистов, «ПСЖ» и «Марсель» уже долгое время находились в списке команд, за которыми УЕФА ведёт пристальное наблюдение, и этим летом им разослали предупреждение о грядущих штрафах за их значительные финансовые убытки. Если команды откажутся выполнять требования комитета, то их ждут ещё более серьёзные санкции вплоть до исключения из европейских соревнований.



При этом уточняется, что «ПСЖ» не согласен с выдвинутыми обвинениями. В ближайшее время они собираются обжаловать решение УЕФА и потребовать смягчения наказания в отношении клуба.

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