Медина: ЦСКА проиграл в Питере, но получил уверенность, что может бодаться с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился мнением о конкуренции своей команды с «Зенитом». По словам футболиста московского клуба, у игроков ЦСКА есть уверенность в собственных силах.



«После игры с «Зенитом» у нас есть уверенность, что мы можем с ними бороться. Мы могли выиграть, были судейские вопросы, отмена гола и так далее, но ничего страшного. Мы проиграли в гостях, но получили уверенность, что можем бодаться с «Зенитом», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ обыграл «Ахмат» со счётом 4:2. Благодаря этой победе армейцы догнали в турнирной таблице РПЛ «Спартак», у обеих команд по 13 очков. «Зенит» занимает первое место с 14 очками.