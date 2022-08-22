Клопп выразил мнение о возможном усилении «Ливерпуля» на фоне большого количества травм

55-летний немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном усилении линии полузащиты в оставшиеся дни трансферного окна.

«Доволен ли я своим составом? Да, когда все в форме и готовы на 100 процентов. Но даже тогда вы всегда стремитесь к усилению. Но мы должны убедиться – и всегда делали это, – что возможный кандидат для нас подходящий игрок.

Если подходящий игрок в данный момент недоступен, тогда мы говорим: «Хорошо, тогда мы разберёмся с тем, что у нас есть», прежде чем подписывать игрока, который не подходит на 100 процентов. Эта ситуация никогда не менялась.

Сейчас у нас больше травм, чем мы могли себе представить, и теперь, конечно, было бы здорово заполучить нового полузащитника, но это всё временно, а что мы будем делать, когда ребята поправятся? Эта ситуация будет постоянно изменяться, вы просто не можете этого сделать», — приводит слова Клоппа This Is Anfield.

Напомним, уже в понедельник «Ливерпуль» проведёт выездной матч третьего тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Начало – 22:00 мск.