Андрей Шевченко стал обладателем награды «Национальная легенда Украины»

Бывший прославленный украинский нападающий Андрей Шевченко, получавший «Золотой мяч» в 2004 году, стал лауреатом премии «Национальная легенда Украины».

Соответствующую награду бывшему главному тренеру сборной Украины и итальянского клуба «Дженоа» вручил лично президент страны на торжественной церемонии.

«Легенда киевского «Динамо» и сборной Украины. Победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча». Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир», — гласит публикация в телеграме Владимира Зеленского о прошедшем мероприятии.

Напомним, в ноябре 2021 года Андрей Шевченко дебютировал в роли главного тренера в клубном футболе – он возглавил итальянский «Дженоа». Он не сумел поднять команду из зоны вылета, одержав лишь одну победу в 11 матчах. Уже через два месяца, в январе 2022 года, он был уволен и с тех пор находится в поиске работы.