«Потрясающая ночь». Неймар выложил фото с Месси м Мбаппе после победы в матче с «Лиллем»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на разгромную победу своего клуба во вчерашней игре с «Лиллем».
Футболист в одной из социальных сетей выложил фото с Месси и Мбаппе, подписав его «Потрясающая ночь. Вперёд, «ПСЖ».
Напомним, вчера, 21 августа, «Лилль» на своём поле принимал «ПСЖ». Встреча проходила в рамках третьего тура французской Лиги 1. Действующий чемпион Франции одержал разгромную победу со счётом 7:1.Хет-трик на свой счёт записал Килиан Мбаппе, дублем отметился Неймар, ещё по одному мячу забили Лионель Месси и Ашраф Хаккими.
Примечательно, что Килиан Мбаппе забил на первой минуте матча.
После трёх туров Лиги 1 «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своём активе 9 очков. Парижане выиграли три матча из трёх.
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