Главный тренер «ПСЖ»: гол Мбаппе на 8-й секунде? Мы отрабатывали это на тренировке

Кристоф Галтье, возглавляющий «Пари Сен-Жермен», прокомментировал разгромную победу своего клуба в матче с «Лиллем» (7:1), а также высказался о голе Килиана Мбаппе на первой минуте матча.

«Да, это был прекрасный вечер. Я очень доволен, очевидно, победой, но также и работой, как индивидуальной, так и коллективной. Игроки получили массу удовольствия. Гол через восемь секунд после стартового свистка? Это была отработанная комбинация. Мы практиковали это на тренировке, очевидно, когда это удаётся через 8 секунд, это большое удовлетворение. Поздравляю их, моих игроков с тем, что они осмелились попробовать это и добились успеха!

Я доволен матчем, но мы уже думаем о следующей игре", — приводит слова Галтье официальный сайт клуба.

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