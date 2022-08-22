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Защитник «Зенита-2» Скроботов рассказал, что был близок к переходу в «Нижний Новгород»

Защитник «Зенита-2» Скроботов рассказал, что был близок к переходу в «Нижний Новгород»
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Защитник «Зенита-2» Илья Скроботов рассказал о сорвавшемся переходе в «Пари Нижний Новгород», а также высказался о возвращении после травмы крестообразной связки. По его словам, возвращение после столь серьёзного повреждения – это, в первую очередь, тяжело на психологическом уровне.

«Я был близок к переходу в «Пари Нижний Новгород». Тогда вето на переход наложил тренерский штаб «Нижнего Новгорода» и я остался в «Зените-2».

С нынешним тренером «Пари НН» Михаилом Галактионовым мы работали в юношеской сборной на турнире «Переправа». Уже в следующем турнире со сборной России U20 я получил травму и восстанавливался два года.

Тяжело ли возвращаться после травмы «крестов»? На самом деле это труднее ментально. Ты каждый день на протяжении долгого времени делаешь одну и ту же работу. Могу сказать честно: это надоедает. Конечно, реабилитологи помогают: они меняют курс твоих тренировок. Но всё равно ты хочешь быстрее вернуться в обойму и хочешь играть. И вот это достаточно тяжело. Но я уверен, что всё это — не просто так: наверное, я прошёл такой путь, чтобы вернуться ещё сильнее», — сказал Скроботов в эфире «Радио Зенит».

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