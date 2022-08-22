«Адана Демирспор» поздравил Артёма Дзюбу с днём рождения

Пресс-служба турецкого клуба «Адана Демирспор» поздравила с днём рождения новичка команды Артёма Дзюбу. Сегодня, 22 августа 2022 года, российскому экс-нападающему «Зенита» и «Спартака» исполняется 34 года.
«Сегодня день рождения нашего футболиста Артёма Дзюбы. С днем рождения, Дзюба!» — написала пресс-служба «Адана Демирспор» в клубном «твиттере».
Напомним, накануне Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Подготовку к новому сезону он проходил вместе с «Рубином», однако так и не подписал контракт с казанской командой.
Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.
- 22 августа 2022
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:40
-
09:34
-
09:28
-
09:27
-
09:20
-
09:02
-
08:45
-
08:30
-
07:45
-
07:35
-
07:10
-
06:58
-
06:44
-
05:58
-
05:41
-
05:24
-
04:55
-
04:45
-
04:29
-
04:12
-
03:46
-
02:36
-
02:22
-
02:05
-
01:51
-
01:24
-
00:53
-
00:50
-
00:47
-
00:40
-
00:40
-
00:34