«Адана Демирспор» поздравил Артёма Дзюбу с днём рождения

Пресс-служба турецкого клуба «Адана Демирспор» поздравила с днём рождения новичка команды Артёма Дзюбу. Сегодня, 22 августа 2022 года, российскому экс-нападающему «Зенита» и «Спартака» исполняется 34 года.

«Сегодня день рождения нашего футболиста Артёма Дзюбы. С днем рождения, Дзюба!» — написала пресс-служба «Адана Демирспор» в клубном «твиттере».

Напомним, накануне Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Подготовку к новому сезону он проходил вместе с «Рубином», однако так и не подписал контракт с казанской командой.

Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.