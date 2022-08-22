Фонсека — об 1:7 от «ПСЖ»: я не слишком сержусь на игроков, храбрость — философия «Лилля»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека высказался о поражении своей команды от «ПСЖ» (1:7) в матче 3-го тура французской Лиги 1.

«Конечно, семь — это много. Но я не слишком сильно сержусь на своих футболистов, потому что это наша философия. Когда вы строите команду, а ещё не стоит забывать, что мы провели две хорошие игры, вы просите футболистов проявить храбрость. Я не могу быть первым, кто покажет страх.

Почему я должен что-то менять? Мы ничего не меняли даже после пропущенного мяча, старались высоко прессинговать и создали несколько хороших моментов. Это философия «Лилля», наша идентичность. Мои футболисты проявили мужество. Конечно, мы можем сыграть лучше в обороне, но главное — наш характер. Это даёт мне веру в будущее.



Футболисты должны восстановиться, мы собираемся проанализировать прошедший матч, но должны думать и о следующем. Хочу, чтобы в игре с «Аяччо» мы также были храбры. Нам есть чему учиться. Не хочу, чтобы поражение от «ПСЖ» повлияло на то, что мы делаем», — приводит слова Фонсеки Get French Football News.

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