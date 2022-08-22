Фонсека — об 1:7 от «ПСЖ»: я не слишком сержусь на игроков, храбрость — философия «Лилля»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека высказался о поражении своей команды от «ПСЖ» (1:7) в матче 3-го тура французской Лиги 1.
«Конечно, семь — это много. Но я не слишком сильно сержусь на своих футболистов, потому что это наша философия. Когда вы строите команду, а ещё не стоит забывать, что мы провели две хорошие игры, вы просите футболистов проявить храбрость. Я не могу быть первым, кто покажет страх.
Почему я должен что-то менять? Мы ничего не меняли даже после пропущенного мяча, старались высоко прессинговать и создали несколько хороших моментов. Это философия «Лилля», наша идентичность. Мои футболисты проявили мужество. Конечно, мы можем сыграть лучше в обороне, но главное — наш характер. Это даёт мне веру в будущее.
Футболисты должны восстановиться, мы собираемся проанализировать прошедший матч, но должны думать и о следующем. Хочу, чтобы в игре с «Аяччо» мы также были храбры. Нам есть чему учиться. Не хочу, чтобы поражение от «ПСЖ» повлияло на то, что мы делаем», — приводит слова Фонсеки Get French Football News.
Как Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик:
- 22 августа 2022
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:40
-
09:34
-
09:28
-
09:27
-
09:20
-
09:02
-
08:45
-
08:30
-
07:45
-
07:35
-
07:10
-
06:58
-
06:44
-
05:58
-
05:41
-
05:24
-
04:55
-
04:45
-
04:29
-
04:12
-
03:46
-
02:36
-
02:22
-
02:05
-
01:51
-
01:24
-
00:53
-
00:50
-
00:47
-
00:40
-
00:40
-
00:34