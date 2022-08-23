Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба стал лучшим по верховым единоборствам в матче с «Фенербахче»

Дзюба стал лучшим по верховым единоборствам в матче с «Фенербахче»
Комментарии

Нападающий клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба стал лидером по количеству выигранных верховых единоборств (пять из семи) в матче с «Фенербахче» (2:4), сообщает Opta Sports.

Артём отметился в своём дебютном матче голом. Он провёл на поле всю игру, нанёс по воротам соперника два удара, один из которых пришёлся в створ (1.24 xG). Также Дзюба выполнил две передачи под удар — по этому показателю он делит первое место в команде. Он совершил четыре касания в чужой штрафной (второе место в команде), точность его передач составила 76% (13 из 17 пасов были выполнены верно). Кроме того, Дзюба заработал на себе один фол.

Ярослав Ракицкий на 82-й минуте матча за грубый фол получил прямую красную карточку, «Адана Демирспор» доигрывал матч в меньшинстве.

Новость по теме
«Адана Демирспор» уступил «Фенербахче», Дзюба забил гол в дебютном матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022