Дзюба стал лучшим по верховым единоборствам в матче с «Фенербахче»
Поделиться
Нападающий клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба стал лидером по количеству выигранных верховых единоборств (пять из семи) в матче с «Фенербахче» (2:4), сообщает Opta Sports.
Артём отметился в своём дебютном матче голом. Он провёл на поле всю игру, нанёс по воротам соперника два удара, один из которых пришёлся в створ (1.24 xG). Также Дзюба выполнил две передачи под удар — по этому показателю он делит первое место в команде. Он совершил четыре касания в чужой штрафной (второе место в команде), точность его передач составила 76% (13 из 17 пасов были выполнены верно). Кроме того, Дзюба заработал на себе один фол.
Ярослав Ракицкий на 82-й минуте матча за грубый фол получил прямую красную карточку, «Адана Демирспор» доигрывал матч в меньшинстве.
Комментарии
- 23 августа 2022
-
01:18
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:36
-
00:30
-
00:20
-
00:14
-
00:06
-
00:05
- 22 августа 2022
-
23:53
-
23:51
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:28
-
23:16
-
23:11
-
23:10
-
22:54
-
22:53
-
22:26
-
22:17
-
22:02
-
21:46
-
21:41
-
21:33
-
21:30
-
21:11
-
21:07
-
21:04
-
20:51
-
20:47
-
20:41
-
20:36
Партнерский контент