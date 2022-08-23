Дзюба стал лучшим по верховым единоборствам в матче с «Фенербахче»

Нападающий клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба стал лидером по количеству выигранных верховых единоборств (пять из семи) в матче с «Фенербахче» (2:4), сообщает Opta Sports.

Артём отметился в своём дебютном матче голом. Он провёл на поле всю игру, нанёс по воротам соперника два удара, один из которых пришёлся в створ (1.24 xG). Также Дзюба выполнил две передачи под удар — по этому показателю он делит первое место в команде. Он совершил четыре касания в чужой штрафной (второе место в команде), точность его передач составила 76% (13 из 17 пасов были выполнены верно). Кроме того, Дзюба заработал на себе один фол.

Ярослав Ракицкий на 82-й минуте матча за грубый фол получил прямую красную карточку, «Адана Демирспор» доигрывал матч в меньшинстве.