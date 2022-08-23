Тен Хаг: Роналду и Магуайр сыграют свою роль в будущем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о выборе состава на матч 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1). Напомним, защитник Гарри Магуайр и форвард Криштиану Роналду начали встречу на скамейке запасных.



«У меня есть состав, и я должен его использовать. Мы проводим от 50 до 60 матчей за сезон. От игры к игре мы будем смотреть, какой состав следует выбрать. Мне не нужно упоминать Магуайра и Роналду. Это замечательные футболисты. Они сыграют свою роль в будущем», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Ливерпуль» (2) — на 16-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал», в трёх матчах набравший девять очков.