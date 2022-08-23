Тен Хаг: Роналду и Магуайр сыграют свою роль в будущем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о выборе состава на матч 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1). Напомним, защитник Гарри Магуайр и форвард Криштиану Роналду начали встречу на скамейке запасных.
«У меня есть состав, и я должен его использовать. Мы проводим от 50 до 60 матчей за сезон. От игры к игре мы будем смотреть, какой состав следует выбрать. Мне не нужно упоминать Магуайра и Роналду. Это замечательные футболисты. Они сыграют свою роль в будущем», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» набрал три очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Ливерпуль» (2) — на 16-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал», в трёх матчах набравший девять очков.
- 23 августа 2022
-
01:18
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:36
-
00:30
-
00:20
-
00:14
-
00:06
-
00:05
- 22 августа 2022
-
23:53
-
23:51
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:28
-
23:16
-
23:11
-
23:10
-
22:54
-
22:53
-
22:26
-
22:17
-
22:02
-
21:46
-
21:41
-
21:33
-
21:30
-
21:11
-
21:07
-
21:04
-
20:51
-
20:47
-
20:41
-
20:36