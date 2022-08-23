Президент «Адана Демирспор»: Балотелли хочет уйти? Пусть уходит, у нас есть Дзюба

Президент турецкого «Адана Демирспор» Мурат Санжак после поражения в матче 3-го тура чемпионата Турции от «Фенербахче» (2:4) высказался о возможном уходе из клуба 32-летнего известного итальянского нападающего Марио Балотелли.

«Балотелли травмирован. Если же он хочет уйти, то пусть уходит. Уходит один — приходит другой. У нас уже есть Дзюба и другие нападающие. Тот, кто готов заплатить за Марио, неважно, «Фенербахче» или «Галатасарай», — пусть забирает его», — приводит слова Санжака De Marke Sports в «Твиттере».

Напомним, Балотелли пополнил состав «Адана Демирспор» летом прошлого года, перейдя на правах свободного агента из «Монцы». Всего он успел провести за турецкий клуб 34 матча, в которых забил 19 мячей и отдал семь результативных передач.