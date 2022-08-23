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Сесар Навас впервые заявил о срыве трансфера в «Спартак»

Сесар Навас впервые заявил о срыве трансфера в «Спартак»
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Бывший испанский защитник Сесар Навас прокомментировал слова бывшего одноклубника Кристиана Нобоа. Эквадорец ранее сообщал, что их приглашали в московский «Спартак» в момент, когда команду должен был возглавить Курбан Бердыев.

«С тех пор прошло много времени. В футбольном мире есть некий внутренний код, не позволяющий раскрывать определённые вещи. Каждый игрок, тренер или президент клуба может много рассказать о трансферных вариантах, которые были близки к осуществлению, но так и не случились. Я считаю, что джентльмен не должен предавать огласке некоторые ситуации. Это вопрос уважения.

«Спартак» — клуб и команда огромного масштаба. Немногие футболисты отказались бы играть за них. Но в моей карьере была куча ситуаций, когда я мог оказаться в другой команде, но всё обламывалось на финальном этапе. Я никогда не расстраивался по этому поводу. Наоборот, всегда был благодарен тем командам и тренерам, которые хотели видеть меня у себя», — сказал Навас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сесаром Навасом читайте здесь:

«Как в России платили только три клуба Испании». Интервью с легендой РПЛ Навасом «Как в России платили только три клуба Испании». Интервью с легендой РПЛ Навасом
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