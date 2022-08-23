Видеообзор матча Серии А «Рома» — «Кремонезе»

22 августа в матче 2-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Рома» принимала новичка лиги «Кремонезе» (Кремона). Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Видеообзор матча «Рома» — «Кремонезе»:

Единственный мяч на 65-й минуте с передачи капитана «Ромы» Лоренцо Пеллегрини забил английский защитник команды Крис Смоллинг. Бывший футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов, ныне выступающий за римлян, провёл весь матч на скамейке запасных.

Стоит отметить, что «Рома» существенно превзошла соперника по количеству ударов по воротам (12:3). При этом процент владения мячом у команд практически равный.

«Рома» набрала шесть очков в двух стартовых турах чемпионата Италии сезона-2022/2023. Новичок Серии А «Кремонезе» пока что не набрал очков. В следующем матче римляне встретятся с туринским «Ювентусом», а кремонцы — с «Торино».