Агент Чистякова объяснил, почему защитник сейчас не играет за «Зенит»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, объяснил, почему его клиент сейчас не играет за сине-бело-голубых. Также Талаев ответил на вопрос о возможности ухода Чистякова из «Зенита» на правах аренды.
«Были ли предложения в это трансферное окно? Нет, предложений не было. Возможно ли, что уйдёт из «Зенита» в аренду? Такой вероятности нет. Интерес, может быть, кто-нибудь и проявил, но зачем ему уходить из команды, которая является лидером нашего чемпионата, и где он — боевая единица. То, что он сейчас не играет, это он просто заболел, потерял место в составе. Сейчас заберёт его обратно», — приводит слова Талаева Legalbet.
Напомним, «Зенит» лидирует в чемпионате России после шести туров, набрав 14 очков.
- 23 августа 2022
-
16:27
-
16:22
-
16:18
-
16:12
-
15:53
-
15:48
-
15:47
-
15:38
-
15:33
-
15:33
-
15:22
-
15:22
-
15:03
-
14:59
-
14:52
-
14:46
-
14:43
-
14:28
-
14:25
-
14:11
-
13:51
-
13:42
-
13:41
-
13:37
-
13:30
-
13:25
-
13:17
-
13:14
-
13:06
-
12:53
-
12:50
-
12:49
-
12:46
-
12:42
-
12:41