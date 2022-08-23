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Агент Чистякова объяснил, почему защитник сейчас не играет за «Зенит»

Агент Чистякова объяснил, почему защитник сейчас не играет за «Зенит»
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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, объяснил, почему его клиент сейчас не играет за сине-бело-голубых. Также Талаев ответил на вопрос о возможности ухода Чистякова из «Зенита» на правах аренды.

«Были ли предложения в это трансферное окно? Нет, предложений не было. Возможно ли, что уйдёт из «Зенита» в аренду? Такой вероятности нет. Интерес, может быть, кто-нибудь и проявил, но зачем ему уходить из команды, которая является лидером нашего чемпионата, и где он — боевая единица. То, что он сейчас не играет, это он просто заболел, потерял место в составе. Сейчас заберёт его обратно», — приводит слова Талаева Legalbet.

Напомним, «Зенит» лидирует в чемпионате России после шести туров, набрав 14 очков.

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