В «Зените» ответили на вопрос, правда ли Федун был против перехода защитника из «Спартака»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что бывший владелец «Спартака» Леонид Федун выступал противником перехода защитника Дамира Шайхтдинова в команду из Санкт-Петербурга.
«Правда ли, что Леонид Федун был против перехода Шайхтдинова из «Спартака»? Неправда», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее информацию о том, что Федун был противником этого трансфера, сообщал телеграм-канал «КБ Телега». 18-летний защитник перешёл из академии «Спартака» в «Зенит» сегодня, 23 августа. Вчера «Лукойл» объявил о выкупе 100% акций «Спартака» и уходе Леонида Федуна из команды спустя 18 лет правления.
Федун ушёл из «Спартака»! Обзор 6-го тура РПЛ с Тимуром Лепсая. Премьер-лига несправедливости #15:
- 23 августа 2022
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