В «Зените» оценили дебют Артёма Дзюбы за турецкий «Демирспор»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил дебют экс-нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы за «Адана Демирспор». 34-летний российский форвард отметился забитым мячом в первом матче за турецкий клуб, но его команда всё равно уступила «Фенербахче» со счётом 2:4.

«Дзюба забил, Ракицкого удалили, а команда проиграла — двойственный итог дебюта. Желаю удачи обоим в дальнейшем!» — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру до переезда в Турцию Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.