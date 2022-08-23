«Селтик» заплатит за Хакшабановича около € 2 млн. «Рубин» купил игрока за € 6,5 млн

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович, приостановивший контракт с казанцами, перейдёт в шотландский «Селтик». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, недавно черногорец прошёл медицинский осмотр, после которого должен официально стать игроком шотландцев. Стоимость трансфера составит около € 2 млн.

23-летний Хакшабанович стал игроком казанской команды летом 2021 года, перейдя из «Норчёпинга» за € 6,5 млн. В 23 матчах он забил гол и отдал четыре результативные передачи. В марте 2022-го Хакшабанович воспользовался правилом ФИФА для иностранных футболистов и перешёл на правах аренды в «Юргорден». Соглашение между Хакшабановичем и «Рубином» рассчитано до лета 2026 года.

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