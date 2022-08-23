Андреа Белотти близок к переходу в «Рому»

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти в ближайшее время может стать игроком «Ромы», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, 28-летний футболист согласовал условия личного контракта с римским клубом. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на три года. Зарплата Белотти в «Роме» составит € 3 млн. Ранее сообщалось, что интерес к итальянскому форварду проявлял «Галатасарай».



Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Белотти стал свободным агентом, так как «Торино» не смог убедить форварда продлить контракт. Футболист играл за туринцев с 2015 года, успев провести за клуб 251 матч, забить 113 голов и отдать 28 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Андреа в € 20 млн.

Новость по теме Рулевой «Галатасарая» подтвердил интерес команды к Белотти