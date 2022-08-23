Стал известен календарь Пути РПЛ в Кубке России

Сегодня, 23 августа, стал известен календарь Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Соревнование начнётся 30 августа.
В этот день встретятся «Спартак» и «Крылья Советов», противостояние пройдёт на «Открытие Банк Арене».
На следующий день пройдут оставшиеся игры. «Химки» примут «Краснодар», а «Пари Нижний Новгород» на своём поле сыграет с «Локомотивом». Также 31 августа планируют провести матчи между «Ахматом» и «Оренбургом», «Ростовом» и «Динамо», «Уралом» и «Сочи», «Торпедо» и ЦСКА, «Зенитом» и «Факелом».
Розыгрыш Кубка России состоится в два этапа: первый — с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финал пройдёт в июне 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).
- 23 августа 2022
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