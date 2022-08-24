Хавбек «Челси» Каллум Хадсон-Одои близок к переходу в «Байер» на правах аренды
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Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои в ближайшее время может стать игроком леверкузенского «Байера», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, переговоры между клубами находятся на заключительной стадии. Хадсон-Одои перейдёт в немецкую команду на правах аренды. Ожидается, что медицинский осмотр и подписание документов состоятся в ближайшие 48 часов.
Напомним, Хадсон-Одои является воспитанником лондонского клуба. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги хавбек провёл 15 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. Почти всю вторую половину сезона игрок пропустил из-за травмы. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии 21-летний футболист не появлялся на поле.
Новость по темеХадсон-Одои готов покинуть «Челси» этим летом
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