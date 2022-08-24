Россиянин Пруцев из «Црвены Звезды» вслед за Черчесовым и Головиным завершил участие в ЛЧ

Российский футбол лишился ещё одного представителя на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 – 19-летний атакующий полузащитник Егор Пруцев завершил участие в турнире с «Црвеной Звездой» из-за поражения от «Маккаби» из Хайфы (4:5 общ.).
Ранее на прошлой стадии турнира вылетел российский тренер Станислав Черчесов, возглавляющий венгерский «Ференцварош». В третьем квалификационном раунде его подопечные уступили азербайджанскому «Карабаху» (2:4 общ.). На этой же стадии прекратил выступление и 26-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин, им не удалось пройти нидерландский «ПСВ Эйндховен» (3:4 общ.).
Напомним, Егор Пруцев пополнил состав сербской «Црвены Звезды» в этом месяце, перейдя из «Сочи» за € 900 тыс., согласно данным Transfermarkt. Он подписал контракт до 30 июня 2026 года.
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