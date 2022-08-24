В «ПСЖ» недовольны тем, что несколько игроков до сих пор не покинули клуб

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш и главный тренер команды Кристоф Галтье обеспокоены неэффективностью клубной работы по чистке состава, сообщает As со ссылкой на Le Parisien.



За восемь дней до закрытия трансферного окна несколько игроков, которые не нужны новому тренерскому штабу «ПСЖ», всё ещё не покинули клуб. В частности, речь идёт о незавершённых переходах Леандро Паредеса (предположительно в «Ювентус»), Андера Эрреры (в «Атлетик»), Идриссы Гейе (в «Эвертон»), Кейлора Наваса (в «Наполи») и других.



Ответственным за экономические условия по входящим и исходящим трансферам является португальский менеджер Антеро Энрике. За последнее время единственным, чей уход ему удалось завершить, является Тило Керер, перешедший в английский «Вест Хэм». Энрике пообещал остальным игрокам решить все вопросы с новыми клубами до закрытия трансферного окна, но с каждым днём напряжение нарастает.