Капитан «Црвены Звезды» защитил Павкова, чей автогол лишил команду шансов на выход в ЛЧ

34-летний вратарь и капитан сербской «Црвены Звезды» Милан Борян прокомментировал вылет от «Маккаби» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов и поддержал нападающего Милана Павкова, который на 90-й минуте срезал мяч в свои ворота после углового.



«Могло быть и лучше, но иногда в футболе везёт, а иногда – нет. Я в любом случае горжусь командой, которая дала максимум на поле. Да, мы вылетели. Но продолжаем идти дальше – сыграем в Лиге Европы, это тоже качественный турнир. А в следующем году можем попасть в Лигу чемпионов напрямую, если выиграем трофей.



Павков? Он принёс нам много счастья, очень многое сделал для «Црвены Звезды». Он так часто доставлял всем радость, как здесь, на «Маракане», так и в выездных матчах… Поэтому тот, кто сейчас критикует его за какую-то ошибку и автогол, просто не настоящий «звездаш», – приводит слова Боряна официальный сайт белградского клуба.