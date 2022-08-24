Чемпион РПЛ заработает почти в пять раз больше, чем в прошлом сезоне

В сезоне-2022/2023 чемпион Российской Премьер-Лиги заработает 815,4 млн рублей, что на 362,4% больше, чем было в прошлом сезоне, следует из данных источников, с которыми удалось ознакомиться «Чемпионату». Команде, которая займёт второе место, достанется 782,12 млн рублей, третье – 748,86 млн.
Напомним, ранее Российская Премьер-Лига заключила ряд крупных контрактов, за счёт которых общие отчисления в пользу клубов выросли на 6,9 млрд рублей до рекордной суммы в 9,052 млрд.
После шести туров лидером чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит», набравший 14 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Спартак» (13) и ЦСКА (13). Следующий тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 стартует 26 августа матчем «Сочи» — «Химки».
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