Последняя команда РПЛ-2022/2023 заработает в 1,8 раза больше, чем чемпион в прошлом сезоне

В сезоне-2022/2023 доходы клуба, занявшего последнее место, составят 316,18 млн рублей, что в 1,8 раза больше, чем заработала команда-чемпион в прошлом сезоне (176,34 млн рублей), следует из данных источников, с которыми удалось ознакомиться «Чемпионату».
Клуб, который закончит чемпионат на 15-м месте, получит от лиги 349,46 млн рублей, а команды из зоны стыков (13-14-е места) – 416 млн и 382,74 млн рублей соответственно.
Напомним, ранее Российская Премьер-Лига заключила ряд крупных контрактов, за счёт которых общие отчисления в пользу клубов выросли на 6,9 млрд рублей до рекордной суммы в 9,052 млрд.
После шести туров лидером чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит», набравший 14 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Спартак» (13) и ЦСКА (13). Следующий тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 стартует 26 августа матчем «Сочи» — «Химки».
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