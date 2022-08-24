Осуждённый за изнасилование форвард «Сельты» перешёл в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Сельты» Санти Мина продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба испанского клуба. Футболист перешёл в «Аль-Шабаб» на правах аренды. Арендное соглашение Мины рассчитано до 30 июня 2023 года.



Напомним, Мина был приговорён к четырём годам тюремного заключения за изнасилование, произошедшее в 2017 году. Форвард подал апелляцию на решение суда. Если обжалование не будет удовлетворено вышестоящим судом, приговор вступит в силу. Ранее президент «Сельты» Карлос Моуринью заявил, что не хочет платить Мине зарплату до конца срока действия контракта футболиста из-за ущерба, который нападающий нанёс испанскому клубу.

«Сельта» набрала в двух матчах одно очко и занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

«Сельта» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур