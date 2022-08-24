Игорь Шалимов: не попрощался с игроками «Урала». Это грустная процедура

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов сообщил, что не попрощался с футболистами екатеринбургского клуба. Новым наставником команды стал Виктор Гончаренко.

«Я не попрощался с футболистами. Я хотел приехать на базу. Наверное, можно было поблагодарить их за то, что мы спаслись. Но я посчитал, что в этом году мы все вместе провалились. Обычно благодарят за что-то, желают удачи. Многие игроки мне позвонили, написали. Я через помощника передал им привет, пожелал удачи. Сам я не поехал, потому что это грустная, на самом деле, процедура. Я в ней особо большого смысла не вижу, а осадок такой остаётся неприятный, в том числе и у ребят. Думаю, ничего страшного в этом не было», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».