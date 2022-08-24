В «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе клуба к Сергею Юрану

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали информацию о возможном назначении бывшего наставника «Химок» Сергея Юрана на пост главного тренера клуба.



«Локомотив» не вёл, не ведёт и не собирается вести никакие переговоры с Сергеем Юраном. Также клуб не планирует начинать поиски любого другого главного тренера», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку в пресс-службе «Локомотива».

Ранее агент Тимур Гурцкая сообщил, что Юран может сменить Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера «Локомотива».



Напомним, Юран покинул «Химки» 10 августа. Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба».