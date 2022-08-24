«Ноттингем Форест» достиг соглашения с Джибрилем Сидибе

«Ноттингем Форест» достиг соглашения с бывшим футболистом «Монако» Джибрилем Сидибе. Об этом сообщает издание Footmercato.
По сведениям журналистов, контракт будет заключён по схеме «1+1», но пока не всё готово для перехода француза в стан «лесников». Уточняется, что «Ноттингем Форест» в качестве одной из альтернатив на правый фланг обороны рассматривает бывшего футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье.
В данный момент Джибриль Сидибе находится без клуба с тех пор, как 30 июня истёк срок его соглашения с французским «Монако». В минувшем сезоне Джибриль Сидибе провёл за команду 26 матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего защитника в € 8 млн.
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