В «Зените» опровергли интерес к полузащитнику «Крыльев Советов» Коваленко
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес к полузащитнику «Сочи» Александру Коваленко, выступающему в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды.
«Правда ли, что «Зенит» намерен приобрести Александра Коваленко? Нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появлялась информация от «РБ Спорт», что «Зенит» планирует следующим летом оформить переход Александра Коваленко. Кроме санкт-петербургского клуба, в игроке заинтересовано московское «Динамо». Напомним, полузащитник этим летом перешёл из «Крыльев Советов» в «Сочи» и сейчас выступает за самарский клуб на правах аренды.
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