Юрий Борзаковский сообщил, что войдёт в состав команды РФС для участия в Медиалиге
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Российский легкоатлет Юрий Борзаковский подтвердил, что войдёт в состав команды РФС для участия в новом сезоне Медийной футбольной лиги.
«Да, я буду в составе команды РФС, которая примет участие в Медиалиге. Был звонок из РФС. Мне предложили войти в состав команды. Я дал согласие, так как сам играю в футбол. Конечно, слежу за медиафутболом. В прошлом сезоне Медиалиги играл за команду Starmix», — сказал Борзаковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Борзаковский является олимпийским чемпионом (2004), чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы по бегу. С 2015 по 2021 год занимал должность тренера сборной России по лёгкой атлетике. Заслуженный мастер спорта России (2011).
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