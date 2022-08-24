Юрий Борзаковский сообщил, что войдёт в состав команды РФС для участия в Медиалиге

Российский легкоатлет Юрий Борзаковский подтвердил, что войдёт в состав команды РФС для участия в новом сезоне Медийной футбольной лиги.

«Да, я буду в составе команды РФС, которая примет участие в Медиалиге. Был звонок из РФС. Мне предложили войти в состав команды. Я дал согласие, так как сам играю в футбол. Конечно, слежу за медиафутболом. В прошлом сезоне Медиалиги играл за команду Starmix», — сказал Борзаковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Борзаковский является олимпийским чемпионом (2004), чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы по бегу. С 2015 по 2021 год занимал должность тренера сборной России по лёгкой атлетике. Заслуженный мастер спорта России (2011).