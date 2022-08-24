ЭСК: Безбородов ошибочно не удалил Уткина в игре с «Сочи»

Арбитр матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Сочи» Владислав Безбородов ошибочно не удалил с поля полузащитника дончан Даниила Уткина на 71-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).



Действия Уткина в единоборстве с полузащитником команды «Сочи» Ангбаном угрожали здоровью соперника. Подкат Уткина был совершён на высокой скорости. Его действия спровоцировали движение на скручивание и излом ноги Ангбана, итогом чего стала тяжёлая травма.

«Сочи» набрал 10 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 12 очками занимает третье место. В следующем туре РПЛ «Ростов» будет принимать ЦСКА, а «Сочи» сыграет с «Химками».

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