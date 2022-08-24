Корниленко назвал Зотова опытным и мастеровитым футболистом

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал возвращение в команду защитника Георгия Зотова. Сегодня стало известно, что игрок, в прошлом сезоне выступавший за «Рубин», пополнил состав самарского клуба.

«Георгий Зотов – опытный, мастеровитый футболист. Он прекрасно знаком с Самарой, ему не потребуется много времени на адаптацию. Его универсальность – тоже большой плюс. Уверен, Георгий будет работать на максимуме и принесёт пользу нашей команде», – цитирует Корниленко пресс-служба клуба.

С февраля 2017-го по август 2020-го Зотов был игроком «Крыльев Советов». За самарскую команду Георгий в 80 матчах забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

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