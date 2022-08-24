Тарпищев: Федуна не ругать надо, а анализировать его работу

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

«Нормально отнёсся к решению Федуна уйти. Он сделал своё дело. Может, не всё получилось из того, что хотел Федун. Спасибо огромное Леониду Арнольдовичу, что взял такую ответственность на себя. Он столько лет занимался «Спартаком», и его заслуга, что «Спартак» остался «Спартаком». Федуна не ругать надо, а больше анализировать его работу и не повторять ошибок, чтобы не было таких же неровностей в выступлении команды.



Оптимального варианта в развитии клуба все эти годы не было в сравнении с тем же ЦСКА, что делал Евгений Гинер. 16 тренеров в «Спартаке» – многовато за это время. Винить Федуна за это сложно, он же не был профессиональным футболистом — ему нужно было развиваться в этом плане, ему всегда не хватало психологии спортсмена, у него должна была быть команда единомышленников», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».