Экс-игрок «Тоттенхэма» Орье станет 19-м новичком «Ноттингем Форест»

Бывший защитник «Вильярреала» Серж Орье может вернуться в английскую Премьер-лигу. В игроке заинтересован «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Daily Mail. В АПЛ игрок уже выступал за «Тоттенхэм».
По информации источника, 29-летний ивуариец сегодня прошёл медосмотр для перехода в стан «лесников». Он присоединится к команде в качестве свободного агента, заключив контракт, который будет действовать в течение одного года. Орье станет 19-м новичком английского клуба в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне Серж Орье провёл за «Вильярреал» 24 матча во всех турнирах и сумел отметиться двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего ивуарийского защитника в € 10 млн. Серж Орье также выступал во французской Лиге 1 за «Тулузу», которая вернулась в высший дивизион французского футбола по итогам минувшего сезона.
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