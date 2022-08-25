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Благотворительный матч «Барселона» — «Манчестер Сити» завершился со счётом 3:3

Благотворительный матч «Барселона» — «Манчестер Сити» завершился со счётом 3:3
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Вечером 24 августа на «Камп Ноу» в Барселоне состоялся благотворительный товарищеский матч, в котором «Барселона» встретилась с английским «Манчестер Сити». Он завершился вничью – 3:3.

На 21-й минуте аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес вывел свою команду вперёд, но уже на 29-й Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равенство в счёте. Ещё четыре гола были забиты во второй половине встречи. На 66-й минуте нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отличился с передачи соотечественника Мемфиса Депая. На 70-й Жоау Канселу ассистировал 20-летнему хавбеку «Сити» Коулу Палмеру. Затем Депай забил третий мяч каталонского клуба, но уже в компенсированное время Рияд Марез реализовал пенальти и установил окончательный результат.

Товарищеский матч между «Барселоной» и «Манчестер Сити» прошёл под девизом солидарности с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом — дегенеративным заболеванием, от которого на данный момент нет лечения. Болельщики могли приобрести шарфы, 100% выручки с продажи которых пойдёт в фонд Лусона, деятельность которого направлена на улучшение качества жизни пациентов с БАС.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 августа 2022, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Альварес – 21'   1:1 Обамеянг – 29'   2:1 Ф. де Йонг – 66'   2:2 Палмер – 70'   3:2 Депай – 79'   3:3 Марез – 90+9' (пен)
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