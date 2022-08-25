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Жребий свёл «Манчестер Сити» и «Челси» в третьем раунде Кубка лиги. Матчи пройдут в ноябре

Жребий свёл «Манчестер Сити» и «Челси» в третьем раунде Кубка лиги. Матчи пройдут в ноябре
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Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка английской лиги. Самой громкой вывеской на данном этапе турнира станет противостояние «Манчестер Сити» и «Челси».

Матчи пройдут в ноябре. Восьмикратный обладатель трофея «Манчестер Сити» примет лондонский «Челси», выигрывавший турнир пять раз. Действующий обладатель Кубка лиги и рекордсмен по числу побед «Ливерпуль» встретится с «Дерби». Соперником «Манчестер Юнайтед» стала «Астон Вилла», лондонский «Арсенал» сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Тоттенхэм» отправится на выезд к «Ноттингем Форест».

Остальные матчи 3-го раунда Кубка английской лиги:

«Лестер» – «Ньюпорт»
«Вест Хэм» – Блэкберн
«Вулверхэмптон» – «Лидс»
«Борнмут» – «Эвертон»
«Бернли» – «Кроули»
«Бристоль Сити» – «Линкольн»
«Стивенэйдж» – «Чарльтон»
«МК Донс» – «Моркам»
«Ньюкасл» – «Кристал Пэлас»
«Брентфорд» – «Джилингем»
«Саутгемптон» – «Шеффилд Юнайтед»

В сезоне-2021/22 Кубок английской лиги выиграл «Ливерпуль». В финале, который состоялся 27 февраля на «Уэмбли», команда Юргена Клоппа победила «Челси» в серии пенальти.

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