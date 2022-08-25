Белотти перейдёт в «Рому», несмотря на более выгодные предложения из Франции и Турции

Нападающий Андреа Белотти в ближайшее время станет игроком римской «Ромы», сообщает DAZN Italia.



По информации издания, Белотти отказался от всех альтернатив, предложенных ему агентами. «Ницца», «Монако» и «Галатасарай» сделали более выгодные предложения с экономической точки зрения, но для нападающего приоритетом оставался римский клуб. У Жозе Моуринью появится весомая альтернатива Тэмми Абрахаму, при этом экс-футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов по-прежнему будет оставаться в стороне, поскольку не убедил португальского наставника.



В «Роме» Белотти будет зарабатывать € 3 млн за сезон, а контракт должен быть подписан уже в ближайшие дни. Андреа был капитаном «Торино», но с момента окончания сезона-2021/22 находится в статусе свободного агента, поскольку контракт с туринским клубом не был продлён.

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