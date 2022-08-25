Ковтун обозначил факторы, которые помешали Федуну завоевать больше титулов со «Спартаком»

Экс-защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказал предположение, почему бывшему президенту cтоличной команды Леониду Федуну не удалось завоевать больше трофеев с клубом за время своего правления.

«Сложно однозначно сказать, будет ли лучше после ухода Федуна. Тем не менее эти перемены будто напрашивались в клубе, и произошло это всё неспроста. Наверное, Леонид Арнольдович принимал решение совместно с «Лукойлом». При этом выкуп всех акций «Лукойлом» — скорее всего, лучший вариант развития событий. Да, будут какие-то изменения в жизни клуба, во всех его структурах. Федуну же надо сказать слова благодарности: построил стадион, создал академию. Тем не менее в его правлении были и негативные моменты, которые прежде всего касались основной команды. Будем ждать других решений от новых руководителей.

Что помешало Федуну добиться больше успехов? Понятно, что многое делал, старался уделять внимание всем структурам «Спартака». Возможно, могло повлиять чрезмерное внимание к каждой ошибке, плюс одна из проблем была в делегировании обязанностей — не всегда удавалось подобрать качественных людей в руководство клуба. Функционеры и тренеры часто менялись. Из-за этого не хватало иногда чёткого понимания, какой вектор развития выбрать. Посмотрим, как будет теперь, пожелаем людям из «Лукойла» удачи», — сказал Ковтун в интервью «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций «Спартака», после чего Леонид Федун покинул пост президента команды. Во время президентства функционера красно-белые выигрывали три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.