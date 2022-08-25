Агент Головина: Саша 100% потянул бы уровень «ПСЖ»
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил, что его подопечный со стопроцентной вероятностью мог бы соответствовать уровню игры в «ПСЖ». Однако представитель игрока подчеркнул, что подобных переговоров пока нет.
«Выйдет ли Головин на матч с «ПСЖ» в старте? Всё увидим. У него уже давно нет никаких жалоб на здоровье.
Потянул бы Головин уровень в «ПСЖ», если бы перешёл туда? 100%, и Саша не раз это уже доказывал. Но если бы переговоры были, наверное, об этом узнали бы», — приводит слова Клюева Metaratings.
Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.
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