Газизов — о судах со «Спартаком»: всё будет хорошо, если придёт адекватное руководство

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее занимавший эту же должность в «Спартаке», высказался по поводу судебных разбирательств с московским клубом на фоне ухода с поста президента красно-белых Леонида Федуна.
«Я ни на кого не подавал в суд. Надо понимать одно, что господин Федун просто не выполнил условия нашего договора, вот и всё. Думаю, что всё будет хорошо, если придёт новое адекватное руководство. Никто не хочет судиться, тем более со «Спартаком».
Готов ли поработать в «Спартаке» с новым руководством? Извините, но мне не хотелось бы комментировать это», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».
Напомним, между Газизовым и «Спартаком» ведётся ряд судебных разбирательств. В частности, специалист в юридическом поле оспаривал своё увольнение из московского клуба.
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