Семак высказался о переходе Шайхтдинова в «Зенит» из «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова в стан сине-бело-голубых.

«Вопрос по Шайхтдинову не по адресу. Игрок приобретён в «Зените-2» с перспективой. Если он зарекомендует себя там, то, конечно, мы любого игрока будем приглашать, чтобы заниматься с главной командой. Сейчас для него задача одна — проявить себя на уровне «Зенита-2», а дальше, конечно, будем смотреть. Если будет необходимость, станем приглашать его на тренировки главной команды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В прошлом сезоне Шайхтдинов выступал за «Спартак-2» в ФНЛ. Всего на счету Дамира 49 матчей за дубль красно-белых. В Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Зенит» возглавляет турнирную таблицу.