Семак высказался о переходе Шайхтдинова в «Зенит» из «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова в стан сине-бело-голубых.
«Вопрос по Шайхтдинову не по адресу. Игрок приобретён в «Зените-2» с перспективой. Если он зарекомендует себя там, то, конечно, мы любого игрока будем приглашать, чтобы заниматься с главной командой. Сейчас для него задача одна — проявить себя на уровне «Зенита-2», а дальше, конечно, будем смотреть. Если будет необходимость, станем приглашать его на тренировки главной команды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
В прошлом сезоне Шайхтдинов выступал за «Спартак-2» в ФНЛ. Всего на счету Дамира 49 матчей за дубль красно-белых. В Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Зенит» возглавляет турнирную таблицу.
- 25 августа 2022
-
12:30
-
12:28
-
12:28
-
12:05
-
12:02
-
11:57
-
11:53
-
11:45
-
11:34
-
11:32
-
11:10
-
11:03
-
11:02
-
10:54
-
10:53
-
10:40
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:02
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:33
-
09:29
-
09:20
-
09:17
-
08:43
-
07:28
-
06:50
-
06:14
-
04:55
-
04:46
-
04:34
-
04:19