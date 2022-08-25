Сборная России осталась на 35-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

Сегодня, 25 августа, Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд на своём официальном сайте. Сборная России сохранила в таблице коэффициентов 35-е место.

Стоит отметить, что в верхней части таблицы практически не произошло изменений по сравнению с прошлым обновлением. Единственное изменение – Иран поднялся на 22-е место, сместив Марокко на 23-ю строчку. В тройке лидеров по-прежнему находятся Бразилия, Бельгия и Аргентина.

Рейтинг сборных по версии ФИФА:

1. Бразилия — 1837.

2. Бельгия — 1821.

3. Аргентина — 1770.

4. Франция — 1764.

5. Англия — 1737.

6. Испания — 1716.

7. Италия — 1713.

8. Нидерланды — 1679.

9. Португалия — 1678.

10. Дания — 1665.

11. Германия — 1658…

35. Россия — 1493.