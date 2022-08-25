Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России осталась на 35-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 35-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА
Комментарии

Сегодня, 25 августа, Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд на своём официальном сайте. Сборная России сохранила в таблице коэффициентов 35-е место.

Стоит отметить, что в верхней части таблицы практически не произошло изменений по сравнению с прошлым обновлением. Единственное изменение – Иран поднялся на 22-е место, сместив Марокко на 23-ю строчку. В тройке лидеров по-прежнему находятся Бразилия, Бельгия и Аргентина.

Рейтинг сборных по версии ФИФА:

1. Бразилия — 1837.
2. Бельгия — 1821.
3. Аргентина — 1770.
4. Франция — 1764.
5. Англия — 1737.
6. Испания — 1716.
7. Италия — 1713.
8. Нидерланды — 1679.
9. Португалия — 1678.
10. Дания — 1665.
11. Германия — 1658…
35. Россия — 1493.

«Мы знали, что Игорь отобьёт». Четыре года назад Акинфеев осчастливил всю Россию «Мы знали, что Игорь отобьёт». Четыре года назад Акинфеев осчастливил всю Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022