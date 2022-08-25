Андрей Лунёв рассказал о процессе восстановления после травмы

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв высказался по поводу своего восстановления после травмы. Напомним, футболист получил повреждение во время матча 2-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:2). Сообщалось, что на восстановление уйдёт около шести недель.
«С нетерпением ждём всей командой жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня провели общекомандное мероприятие, все мысли о том, чтобы исправить ситуацию с негативным стартом. Уверен, у нас получится.
Новости по себе: рутинная восстановительная, но необходимая работа в ежедневном режиме. День сурка. Можно выйти хоть завтра в общую группу, но есть протокол реабилитации, и его нельзя нарушать. Здесь к этому относятся очень серьёзно и внимательно. Регулярно делаем диагностику состояния ноги, меняют нагрузку, добавляют новые упражнения.
Ничего не поделать, ищу плюсы и от этой ситуации. Работать и только работать. Эффективнее ещё никто ничего не придумал», — написал Лунёв в своём телеграм-канале.
- 25 августа 2022
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