Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деле Алли прошёл медобследование перед переходом в «Бешикташ»

Деле Алли прошёл медобследование перед переходом в «Бешикташ»
Комментарии

26-летний английский нападающий Деле Алли прошёл медобследование перед заключением контракта с турецким «Бешикташем», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Права на форварда принадлежат английскому «Эвертону», турецкий клуб арендует игрока на этот сезон. По информации источника, в соглашении прописана сумма, за которую «Бешикташ» сможет выкупить футболиста, — она составляет € 9,5 млн. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Алли на данный момент составляет € 16 млн.

Нападающий перешёл в «Эвертон» в январе этого года на правах свободного агента. За «ирисок» Алли провёл 13 матчей, результативными действиями не отметился. Ранее он выступал за «Тоттенхэм» — там он принял участие в 269 играх, забил 67 мячей и отдал 61 голевую передачу.

Новость по теме
Экс-игрок «Тоттенхэма» Орье станет 19-м новичком «Ноттингем Форест»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022