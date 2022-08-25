Деле Алли прошёл медобследование перед переходом в «Бешикташ»

26-летний английский нападающий Деле Алли прошёл медобследование перед заключением контракта с турецким «Бешикташем», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Права на форварда принадлежат английскому «Эвертону», турецкий клуб арендует игрока на этот сезон. По информации источника, в соглашении прописана сумма, за которую «Бешикташ» сможет выкупить футболиста, — она составляет € 9,5 млн. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Алли на данный момент составляет € 16 млн.
Нападающий перешёл в «Эвертон» в январе этого года на правах свободного агента. За «ирисок» Алли провёл 13 матчей, результативными действиями не отметился. Ранее он выступал за «Тоттенхэм» — там он принял участие в 269 играх, забил 67 мячей и отдал 61 голевую передачу.
- 25 августа 2022
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