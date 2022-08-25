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Мартин Касерес перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Мартин Касерес перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси»
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35-летний уругвайский защитник Мартин Касерес на правах свободного агента перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает официальный сайт американского клуба.

Контракт с игроком подписан до конца сезона МЛС – 2022 с возможностью продления на сезон-2023.

За время своей карьеры Касерес выступал за такие клубы, как туринский «Ювентус», флорентийская «Фиорентина», римский «Лацио», «Верона», «Кальяри», испанские «Барселона», «Севилья», «Рекреативо Уэльва», «Леванте».

Защитник дебютировал за сборную Уругвая в 2007 году, провёл за национальную команду 114 матчей и забил четыре мяча.

Вместе с «Барселоной» Касерес выиграл требл в сезоне-2022/2023, с «Ювентусом» он стал шестикратным чемпионом Италии, а также стал обладателем Кубка Америки 2011 года со сборной Уругвая.

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