Мартин Касерес перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси»

35-летний уругвайский защитник Мартин Касерес на правах свободного агента перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает официальный сайт американского клуба.



Контракт с игроком подписан до конца сезона МЛС – 2022 с возможностью продления на сезон-2023.



За время своей карьеры Касерес выступал за такие клубы, как туринский «Ювентус», флорентийская «Фиорентина», римский «Лацио», «Верона», «Кальяри», испанские «Барселона», «Севилья», «Рекреативо Уэльва», «Леванте».



Защитник дебютировал за сборную Уругвая в 2007 году, провёл за национальную команду 114 матчей и забил четыре мяча.



Вместе с «Барселоной» Касерес выиграл требл в сезоне-2022/2023, с «Ювентусом» он стал шестикратным чемпионом Италии, а также стал обладателем Кубка Америки 2011 года со сборной Уругвая.