Мартин Касерес перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси»

35-летний уругвайский защитник Мартин Касерес на правах свободного агента перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает официальный сайт американского клуба.
Контракт с игроком подписан до конца сезона МЛС – 2022 с возможностью продления на сезон-2023.
За время своей карьеры Касерес выступал за такие клубы, как туринский «Ювентус», флорентийская «Фиорентина», римский «Лацио», «Верона», «Кальяри», испанские «Барселона», «Севилья», «Рекреативо Уэльва», «Леванте».
Защитник дебютировал за сборную Уругвая в 2007 году, провёл за национальную команду 114 матчей и забил четыре мяча.
Вместе с «Барселоной» Касерес выиграл требл в сезоне-2022/2023, с «Ювентусом» он стал шестикратным чемпионом Италии, а также стал обладателем Кубка Америки 2011 года со сборной Уругвая.
- 25 августа 2022
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