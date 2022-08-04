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Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси»
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Испанский полузащитник «Барселоны» Рики Пуч перешёл в американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». У каталонской команды будет право выкупа и получение доли в 50% от будущей продажи, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

По сведениям СМИ, 22-летний воспитанник «Барселоны» подписал контракт с американским клубом до 2025 года. Сумма сделки не разглашается.

Рики Пуч находился в системе «Барселоны» с 16 лет. Его дебют в составе первой команды состоялся 5 декабря 2018 года в матче кубка Испании против клуба «Культураль Леонеса», когда он вышел на замену и отдал голевую передачу на Дениса Суареса.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги Рики Пуч провёл за «Барселону» 15 игр. На его счету один забитый мяч.

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