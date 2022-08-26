Мальдини: «Милан» не мечтает о финале ЛЧ, но в группе не будут рады встрече с нами

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о результатах жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в результате которой соперниками итальянского клуба по квартету E стали «Челси», «Ред Булл Зальцбург» и загребское «Динамо».
«Конечно, на бумаге всё кажется не таким тяжёлым, как в прошлом году. Но подводные камни есть всегда, в группе присутствуют непростые команды – «Зальцбург», не имеющий истории, но которому трудно противостоять, и «Динамо», с которым мы уже сталкивались в отборах несколько лет назад. Думаю, именно «Милан» и «Челси» являются фаворитами в нашей группе на бумаге. Если подводить итоги, то мы удовлетворены результатами жеребьёвки.
Цель «Милана»? Стать лучше в сравнении с прошлым сезоном, когда мы финишировали последними в группе. Поэтому цель – пройти в плей-офф. Всё это лишь слова, доказывать нужно на поле. «Милан» всегда хочет бороться за что-то большее.
Попадание в финал ЛЧ? На данный момент мы ещё не готовы мечтать о чём-то столь большом, но кто бы ни столкнулся с нами, он не будет рад играть с нами. История, готовая, техничная команда, прекрасный стадион, но это есть и у других команд, у которых, может быть, иной состав, не столько в плане качества игроков, сколько в плане готовности к планированию», — приводит слова Мальдини Calciomercato.com.
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